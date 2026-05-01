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Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon

Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de l'Avallonnais Jean Després

Adresse : 5 Rue du Collège

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez (re)découvrir les collections sous l’angle de la nature et du paysage, le temps d’une soirée au musée !   .

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   museeavallonnais@ville-avallon.fr

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English : Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais

L’événement Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais Avallon a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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