Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon
Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon samedi 23 mai 2026.
Avallon
Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais
Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez (re)découvrir les collections sous l’angle de la nature et du paysage, le temps d’une soirée au musée ! .
Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté museeavallonnais@ville-avallon.fr
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English : Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais
L’événement Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais Avallon a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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