Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon

Avallon

Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez (re)découvrir les collections sous l’angle de la nature et du paysage, le temps d’une soirée au musée ! .

Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté museeavallonnais@ville-avallon.fr

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English : Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais

L’événement Nuit des Musées 2026 au musée de l’Avallonnais Avallon a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)