Découvrez cette église du XIe siècle lors d’une visite commentée, Église Notre-Dame, Mouterre-Silly

Informations pratiques

Découvrez cette église du XIe siècle lors d’une visite commentée 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Vienne

Gratuit. Sans réservation. Visite extérieure et intérieure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Notre-Dame de Chasseignes, située à Mouterre-Silly, est un remarquable exemple d’architecture romane du nord du Poitou. Construite entre les XIe et XVe siècles, elle présente une nef unique, un chœur terminé par une abside semi-circulaire et une tour-lanterne.

L’édifice se distingue par la qualité de ses sculptures du premier art roman, ainsi que par ses ajouts gothiques et classiques, témoins de son évolution au fil des siècles. Son décor peint et ses retables participent également à la richesse patrimoniale du lieu.

Classée en totalité au titre des Monuments historiques en 2014, l’église conserve aussi dans son sol d’importants vestiges archéologiques. Propriété de la commune de Mouterre-Silly, elle illustre le rôle central des édifices religieux dans la vie des campagnes poitevines, du Moyen Âge à l’époque moderne.

Église Notre-Dame Chasseignes, 86200 Mouterre-Silly Mouterre-Silly 86200 La Croix du Salut Vienne Nouvelle-Aquitaine L’existence de Chasseignes est attestée au moins depuis la fin du Xe siècle. En 989, il est fait mention de Curtis Casanias, à l’occasion du don par Guillaume Fier-à-Bras, comte de Poitiers, de l’église du lieu-dit à l’abbaye de Bourgueil, qu’il vient de fonder. La consécration précoce de l’église de Chasseignes à la Vierge Marie, dès l’aube du XIe siècle, peut poser quelques questions. En effet, le culte marial, promu par Bernard de Clairvaux, ne prend véritablement d’ampleur qu’au XIIe siècle.

Contrairement à la tradition d’implantation des églises depuis Ve siècle, l’édifice actuel n’est pas orienté, pas plus que ne devait l’être celui de 1003.

L’église reconstruite au XIIe siècle est méridionnée ; le chœur, partie la plus sacrée de l’édifice, est tourné vers le Sud. Le bâtiment est constitué d’une nef, d’une galerie d’arcade de part et d’autre sépare d’étroits collatéraux.

La puissance de l’établissement commanditaire se lit dans la structure même de l’édifice en construction : la façade principale est marquée d’un puissant portail en plein cintre, à triple voussure, reposant sur des colonnes monolithes.

Le second clocher présente, quant à lui, un style différent qui pourrait pourtant être contemporain du premier. Les baies inférieures de la tour sont coiffées d’arcs brisés et, pour certaines, cantonnées de moulures en tores à profil outrepassé, très prisées du gothique. À la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, l’église Notre-Dame de Chasseignes connaît des modifications importantes. On dote ensuite la partie droite du chœur roman de deux chapelles formant un transept. Un arc brisé surbaissé très richement sculpté de formes anthropomorphes, zoomorphes et de feuillages, en sanctionne l’accès.

L’implication de la famille de Beauvau à Chasseignes ne se limite pas à la présence dans l’église d’un blason orné d’un lion, identique à celui de la chapelle du château de Ternay.

Le retable est coiffé des armes de Richelieu : un écu d’argent à trois chevrons de gueules. On voit apparaître une ancre en pal derrière l’écu. L’ensemble se détache sur les attributs du duc (la couronne) et de pair (manteau brodé d’hermine). La date gravée au-dessus de sa porte indique que le retable a été construit en 1638.

Par la suite, l’église Notre-Dame de Chasseignes ne subit que quelques modifications mineures, liées à des désordres structurels récurrents. Inscrite en 1926 puis classée au titre des Monuments historiques le 27 octobre 2014, elle voit les premiers travaux préparatoires commencer fin 2016. Aujourd’hui, cet édifice en péril est d’ores et déjà sauvegardé.

L’église Notre-Dame de Chasseignes, située à Mouterre-Silly en Nouvelle-Aquitaine, est un monument emblématique des églises romanes du nord du Poitou. Construite entre les XIe et XVe siècles, elle se…

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