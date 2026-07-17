Une église du XIIe siècle ouvre ses portes !, Église Saint-Maximin, Mouterre-Silly

Informations pratiques

Une église du XIIe siècle ouvre ses portes ! 19 et 20 septembre Église Saint-Maximin Vienne

Gratuit. Sans réservation. visite extérieure uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ Visite de l’église Saint-Maximin – Un mystère gothique au cœur du Loudunais

Venez découvrir Saint-Maximin, une belle église aux origines mystérieuses, et plongez dans l’histoire d’un édifice à la fois sobre, imposant et profondément ancré dans le passé.

️ Classée à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1935, l’église actuelle, construite entre la fin du XIIᵉ et le début du XIIIᵉ siècle, est un bel exemple du gothique angevin, parfois aussi appelé (à tort) gothique Plantagenêt dans la région.

Son plan, d’une radicale simplicité, se compose d’un grand volume rectangulaire à quatre travées, dont les deux dernières forment le chœur.

L’extérieur, d’aspect sobre malgré ses dimensions imposantes, est marqué par une façade occidentale renforcée par de puissants contreforts et percée d’un portail en arc brisé à trois voussures.

Le clocher, accolé au nord de la troisième travée, est une tour aveugle coiffée d’une flèche en pierre modeste.

À l’intérieur, les voûtes sont divisées en huit voûtains par des ogives (arcs croisés en diagonale) et des liernes (arcs parallèles aux axes du volume). Une seule baie au nord de la deuxième travée laisse passer la lumière, guidant naturellement le regard vers le chœur, véritable cœur symbolique et spirituel de l’église.

Enfin, la présence d’une vaste nécropole mérovingienne autour de l’église témoigne de son ancienneté, peut-être liée à la mort de Maximin lui-même, ce qui renforce encore son aura de mystère.

Église Saint-Maximin 12 rue Saint-Maximin, 86200 Mouterre-Silly Mouterre-Silly 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 98 09 62 L’église Saint-Maximin est un exemple gothique angevin datant de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle, caractérisé par un clocher en pierre. Inscrite au titre des Monuments historiques en 1935, cette église est un édifice aux origines très anciennes, remontant peut-être à l’époque de la mort de Maximin. La vaste nécropole mérovingienne qui l’entoure constitue un témoignage indéniable de cette antiquité.

L’extérieur de l’église, de proportions imposantes, arbore une sobriété notable. La façade occidentale, soutenue par d’énormes contreforts, est dotée d’un portail en arc brisé à trois voussures. Le clocher est adossé au côté nord de la troisième travée. Il s’agit d’une haute tour dépourvue de fenêtres, couronnée d’une modeste flèche en pierre.

Le plan de l’église se caractérise par une simplicité radicale, avec un grand volume rectangulaire comprenant quatre travées, dont les deux dernières forment le chœur. L’église Saint-Maximin illustre parfaitement le style gothique de l’ouest, également appelé « angevin » ou, de manière moins appropriée, « plantagenêt » dans la région de Loudun. Les voûtes sont divisées en huit voûtains par des ogives, c’est-à-dire des arcs diagonaux qui se croisent, ainsi que des liernes, qui sont des arcs parallèles à l’axe du volume voûté.

La seule source de lumière provient d’une fenêtre située au nord de la deuxième travée, ce qui oriente naturellement le regard vers le chœur, qui constitue la partie essentielle d’une église.

⛪ Visite de l’église Saint-Maximin – Un mystère gothique au cœur du Loudunais

© Mairie de Mouterre-Silly