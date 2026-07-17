Découvrez la Banque de France de Digne-les-Bains, Banque de France – Digne-les-Bains, Digne-les-Bains

Informations pratiques

Découvrez la Banque de France de Digne-les-Bains Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France – Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, notre succursale ouvre ses portes pour une immersion au coeur de son histoire et de ses missions

Banque de France – Digne-les-Bains 1 rue Trélus 04000 DIGNE-LES-BAINS Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.banque-france.fr

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