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Découvrez la Banque de France de Digne-les-Bains, Banque de France – Digne-les-Bains, Digne-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France - Digne-les-Bains · Digne-les-Bains

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Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France - Digne-les-Bains
Adresse
1 rue Trélus 04000 DIGNE-LES-BAINS
Ville
04000 Digne-les-Bains
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Découvrez la Banque de France de Digne-les-Bains Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France – Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, notre succursale ouvre ses portes pour une immersion au coeur de son histoire et de ses missions

Banque de France – Digne-les-Bains 1 rue Trélus 04000 DIGNE-LES-BAINS Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.banque-france.fr
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, notre succursale ouvre ses portes pour une immersion au coeur de son histoire et de ses missions

© Banque de France

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