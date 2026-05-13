Découvrez la fascinante exposition Momies au musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris

Découvrez la fascinante exposition Momies au musée de l’Homme ! Samedi 23 mai, 19h30 Musée de l’homme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Pourtant, la momification dépasse largement ce cadre spatio-temporel. Cette exposition propose d’explorer l’histoire de quelques individus momifiés, de découvrir l’importance et la diversité de cette pratique à travers le monde, et d’interroger ses processus de patrimonialisation.

https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition-evenement/momies

Musée de l’homme 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ [{« link »: « https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition-evenement/momies »}]

Exposition « Momies »

Jeune fille de Strasbourg 2 © E. Quetel