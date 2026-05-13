Découvrez la fascinante exposition Momies au musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris
Découvrez la fascinante exposition Momies au musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris samedi 23 mai 2026.
Découvrez la fascinante exposition Momies au musée de l’Homme ! Samedi 23 mai, 19h30 Musée de l’homme Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Pourtant, la momification dépasse largement ce cadre spatio-temporel. Cette exposition propose d’explorer l’histoire de quelques individus momifiés, de découvrir l’importance et la diversité de cette pratique à travers le monde, et d’interroger ses processus de patrimonialisation.
https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition-evenement/momies
Musée de l’homme 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ [{« link »: « https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition-evenement/momies »}]
Exposition « Momies »
Jeune fille de Strasbourg 2 © E. Quetel
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