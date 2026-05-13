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Découvrez la fascinante exposition Momies au musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris

Découvrez la fascinante exposition Momies au musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris

Découvrez la fascinante exposition Momies au musée de l’Homme !, Musée de l’homme, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de l'homme

Adresse : 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France

Ville : 75116 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Découvrez la fascinante exposition Momies au musée de l’Homme ! Samedi 23 mai, 19h30 Musée de l’homme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Par leur simple évocation, les « momies » ravivent tout un imaginaire qui ramène à l’Égypte antique. Pourtant, la momification dépasse largement ce cadre spatio-temporel. Cette exposition propose d’explorer l’histoire de quelques individus momifiés, de découvrir l’importance et la diversité de cette pratique à travers le monde, et d’interroger ses processus de patrimonialisation.
https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition-evenement/momies

Musée de l’homme 17 Place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75116 Paris, France Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Paris Île-de-France http://www.museedelhomme.fr/ [{« link »: « https://www.museedelhomme.fr/fr/exposition-evenement/momies »}]
Exposition « Momies »

Jeune fille de Strasbourg 2 © E. Quetel

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