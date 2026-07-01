Découvrez la ferme urbaine de Zone Sensible, Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Découvrez la ferme urbaine de Zone Sensible Samedi 18 juillet, 17h00 Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Pensé comme un laboratoire de création à ciel ouvert, à 500 mètres du métro, Zone Sensible associe la production de plus de 250 espèces végétales cultivées en permaculture à une programmation pluridisciplinaire autour des thèmes Nature-Culture-Nourriture. Véritable Ferme des Cultures du Monde, le projet valorise la biodiversité culturelle et le savoir-faire culinaire des 135 nationalités présentes à Saint-Denis. Venez découvrir ce lieu insolite !

Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis 112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.facebook.com/zonesensible [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-kristo-numpuby-x-zone-sensible »}] ZONE SENSIBLE s’étend sur près d’un hectare au sein des 3,7 hectares de la Ferme Urbaine de Saint-Denis, propriété de la Ville de Saint-Denis depuis 1983. Implantée sur le territoire de l’ancienne Plaine des Vertus, en limite de la Ville de Stains et à proximité de l’Université Paris 8 et des Archives Nationales, au fil des ans la pression foncière a fait de cette ferme la dernière ferme aux portes de Paris et également la première accessible en métro.

ZONE SENSIBLE est pensé comme un laboratoire de création à ciel ouvert associant dans sa programmation les thèmes Nature-Culture-Nourriture. Lieu ressource en termes d’agriculture urbaine et de permaculture, il devient également un équipement culturel singulier.

L’association propose depuis 2018 un parcours artistique et pédagogique de sensibilisation à l’art et au vivant : ateliers pédagogiques pour enfants et familles, parcours d’œuvres, jardin de plantes à parfums, série de rencontres et d’évènements, création d’un espace d’art contemporain à ciel ouvert, festival de cinéma et de théâtre en plein air, rencontres, performances, programmation de temps forts et résidences d’artistes, de cuisiniers, de chercheurs et d’habitants. Métro Ligne 13 – Saint-Denis Universités

Venez prendre part à la découverte de Zone Sensible concert afrique