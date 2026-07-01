Découvrez la maison de Cours de Thomazeau à Castillonnès, Hôtel de Cours de Thomazeau, Castillonnès

Informations pratiques

Découvrez la maison de Cours de Thomazeau à Castillonnès 19 et 20 septembre Hôtel de Cours de Thomazeau Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Poussez les portes de cette demeure de la famille de Cours de Thomazeau et découvrez son histoire ainsi que les particularités de son architecture. Cette visite accompagnée vous permettra d’explorer l’intérieur de la maison et d’en apprendre davantage sur les différentes périodes qui ont marqué son évolution.

Visites proposées en français et en anglais.

Hôtel de Cours de Thomazeau 8 rue du Petit Paris, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Bounet Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 37 19 12 17 05 53 36 80 49 http://decoursdethomazeau.com Hôtel bâti vers 1770 sur les ruines d’un château médiéval, composé d’un corps de logis et de deux ailes de communs en retour d’équerre cantonnant une cour fermée par une grille en fer forgé.

L’édifice a été bâti par les De Cours de Thomazeau, famille aristocratique de créoles enrichis par la culture et le négoce de la canne à sucre en Martinique.

L’édifice témoigne les goûts raffinés d’une petite noblesse provinciale cosmopolite au cours du siècle des Lumières, ce qui exclut toute trace de féodalité encore très présente dans la région.

Visite accompagnée dans l’intérieur de cette maison de la famille de Cours de Thomazeau. L’histoire et l’architecture du batiment. Visites en français et in English

©Richard Bogg