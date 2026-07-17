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Découvrez l’aqueduc au temps de Malliacum, Vestiges de l’aqueduc gallo-romain, Luynes

dimanche 20 septembre 2026 · Vestiges de l'aqueduc gallo-romain · Luynes

Découvrez l’aqueduc au temps de Malliacum, Vestiges de l’aqueduc gallo-romain, Luynes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Vestiges de l'aqueduc gallo-romain
Adresse
Les Arènes, 37230 Luynes
Ville
37230 Luynes
Département
Indre-et-Loire

Découvrez l’aqueduc au temps de Malliacum Dimanche 20 septembre, 14h30 Vestiges de l’aqueduc gallo-romain Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Michel Bétuel et Marc Cocset, membres de l’association Revivance du Patrimoine en Pays Luynois, vous attendent au pied des vestiges de l’aqueduc gallo-romain de Luynes pour vous présenter le rôle de cet édifice majeur, seul aqueduc encore visible au nord de la Loire, et son utilité au temps où le territoire portait encore le nom de Malliacum.

Vestiges de l’aqueduc gallo-romain Les Arènes, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Michel Bétuel et Marc Cocset, membres de l’association Revivance du Patrimoine en Pays Luynois, vous attendent au pied des vestiges de l’aqueduc gallo-romain de Luynes.

© Vincent Dupré (Ville de Luynes)

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