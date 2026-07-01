Découvrez le Castellum Aquae, Castellum aquae, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Castellum aquae · Nîmes
Informations pratiques
Découvrez le Castellum Aquae 19 et 20 septembre Castellum aquae Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ce bassin de distribution des eaux, découvert en 1844, est le point d’arrivée de l’aqueduc antique qui acheminait l’eau de la fontaine d’Eure, près d’Uzès, jusqu’à Nîmes, en passant par le pont du Gard.
Castellum aquae 14 rue de Lampèze, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie Cette structure hydraulique a été mise au jour en 1844. Elle constituait la fin de l’aqueduc qui transportait l’eau depuis la source d’Eure, près d’Uzès, via le pont du Gard, jusqu’à Nîmes. À partir de ce château d’eau, l’approvisionnement en eau de la ville romaine était assuré.
Ce bassin de distribution des eaux, découvert en 1844, est le point d’arrivée de l’aqueduc antique qui acheminait l’eau de la fontaine d’Eure près d’Uzès jusqu’à Nîmes, en passant par le Pont-du-Gard.
© Ville de Nîmes
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Damso Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes 2 juillet 2026
- Nîmes au clair de lune RDV à l’Office de Tourisme Nîmes 2 juillet 2026
- Aldous Harding SMAC Paloma Nîmes 3 juillet 2026
- Jamiroquai Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes 3 juillet 2026
- PUBLIC HOUSE PALOMA – PATIO Nimes 3 juillet 2026