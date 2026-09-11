Découvrez le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine CIAP – Maison du Sénéchal, Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Gourdon

Informations pratiques

Découvrez le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine CIAP – Maison du Sénéchal 19 et 20 septembre Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Lot

Gratuit. Visites guidées : réservation recommandée par SMS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Visite guidée à la découverte du CIAP – Maison du Sénéchal

Plongez dans l’histoire d’une maison polyvalente de la fin du XVᵉ siècle, ouverte exceptionnellement au public à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, et inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 2015.

Ouverture animée gracieusement par l’association « Héritages du Sénéchal » de Gourdon.

Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 17 rue du Majou, 46300 Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie 06 43 50 41 59 http://www.gourdon.fr Équipement culturel de proximité, il permet la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine de la ville. Clé de compréhension de l’histoire locale, il offre un lieu de rencontres et d’information sur l’évolution urbanistique de la cité au fil des siècles et sur les projets contemporains d’aménagement urbain ou paysager en cours.

Le lieu s’inscrit dans une remarquable maison de notable à deux corps avec une façade Renaissance. La tour-escalier date du XVIe siècle. Un oratoire du XVIe siècle, décoré de peintures murales, est actuellement en restauration, ainsi qu’un corps sur jardins avec salons décorés (XVIIe siècle). Les jardins médiévaux ont été entièrement réaménagés en 2013 d’après le Cartulaire de Villis (812).

️ Visite guidée à la découverte du CIAP – Maison du Sénéchal

© GLdesL 2025