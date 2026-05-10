Découvrez le Lion de Belfort, Lion de Belfort, Belfort
samedi 19 septembre 2026 · Lion de Belfort · Belfort
Informations pratiques
Découvrez le Lion de Belfort 19 et 20 septembre Lion de Belfort Territoire de Belfort
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Lion de Belfort, l’œuvre majeure de Frédéric-Auguste Bartholdi avec la Statue de la Liberté, a été conçu suite à la résistance héroïque des Belfortains lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. La municipalité, qui souhaitait rendre hommage aux victimes du siège, retint le projet d’Auguste Bartholdi, un lion symbolisant la résistance et le courage des défenseurs.
Le chantier de construction du Lion s’ouvrit en 1875. La colossale figure animalière fut achevée en 1880. Constitué de blocs de grès taillés, sculptés et jointoyés au mortier de ciment, le Lion mesure 11 mètres de hauteur et 22 mètres de long. Venez le découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Lion de Belfort Citadelle de Belfort, Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 54 25 51 http://www.ville-belfort.fr http://www.facebook.com/museesetcitadelle Le Lion de Belfort, l’œuvre majeure de Frédéric-Auguste Bartholdi avec la Statue de la Liberté, a été conçu suite à la résistance héroïque des Belfortains lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. La municipalité, qui souhaitait rendre hommage aux victimes du siège, retient le projet d’Auguste Bartholdi, un lion symbolisant la résistance et le courage des défenseurs.
Le chantier de construction du lion s’ouvre en 1875. La colossale figure animalière est achevée en 1880. Constitué de blocs de grès taillés, sculptés et jointoyés au mortier de ciment, le lion mesure 11 mètres de hauteur et 22 mètres de long.
Le Lion de Belfort, l’œuvre majeure de Frédéric-Auguste Bartholdi avec la Statue de la Liberté, a été conçu suite à la résistance héroïque des Belfortains lors de la guerre franco-prussienne de La du…
© Ville de Belfort
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