Découvrez le Panthéon lors des Journées européennes du patrimoine 2026 Le Panthéon Paris

Informations pratiques

Au cœur du Quartier latin, à Paris, venez découvrir l’histoire de l’église Sainte-Geneviève, devenue au gré des bouleversements politiques le Panthéon, temple dédié aux grandes figures qui ont marqué l’histoire de la nation.

De monument religieux à haut lieu de la mémoire républicaine, le Panthéon vous invite à un voyage à travers les siècles, à la rencontre des femmes et des hommes qui ont façonné la France.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le Panthéon vous ouvre gratuitement ses portes.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Panthéon Place du Panthéon 75005 Paris

https://www.paris-pantheon.fr/ +33144321800 https://www.facebook.com/pantheondeparis https://www.facebook.com/pantheondeparis



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