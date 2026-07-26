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Découvrez le Panthéon lors des Journées européennes du patrimoine 2026 Le Panthéon Paris

samedi 19 septembre 2026 · Le Panthéon · Paris

Découvrez le Panthéon lors des Journées européennes du patrimoine 2026 Le Panthéon Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Panthéon
Adresse
Place du Panthéon
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Au cœur du Quartier latin, à Paris, venez découvrir l’histoire de l’église Sainte-Geneviève, devenue au gré des bouleversements politiques le Panthéon, temple dédié aux grandes figures qui ont marqué l’histoire de la nation.

De monument religieux à haut lieu de la mémoire républicaine, le Panthéon vous invite à un voyage à travers les siècles, à la rencontre des femmes et des hommes qui ont façonné la France.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le Panthéon vous ouvre gratuitement ses portes.
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-20T10:00:00+02:00_2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Panthéon Place du Panthéon  75005 Paris
https://www.paris-pantheon.fr/ +33144321800 https://www.facebook.com/pantheondeparis https://www.facebook.com/pantheondeparis


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