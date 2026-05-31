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Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon

Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon

Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Lycée Carnot

Adresse : 16 bd Thiers 21000 Dijon

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée Carnot Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le lycée Carnot a été inauguré le 31 juillet 1893. Sa dotation initiale d’instruments de démonstration et d’expérience liés à la physique s’est enrichie au fil des années.
La collection d’instruments anciens se compose ainsi de plusieurs centaines d’appareils. Venez la découvrir lors d’un atelier organisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Lycée Carnot 16 bd Thiers 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0) 3 80 68 63 00 http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/
Le lycée Carnot a été inauguré le 31 juillet 1893. Sa dotation initiale d’instruments de démonstration et d’expérience liés à la physique s’est enrichie au fil des années.

© Paul-Eric PERNETTE

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