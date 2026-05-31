Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon

Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée Carnot Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le lycée Carnot a été inauguré le 31 juillet 1893. Sa dotation initiale d’instruments de démonstration et d’expérience liés à la physique s’est enrichie au fil des années.

La collection d’instruments anciens se compose ainsi de plusieurs centaines d’appareils. Venez la découvrir lors d’un atelier organisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Lycée Carnot 16 bd Thiers 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0) 3 80 68 63 00 http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/

Le lycée Carnot a été inauguré le 31 juillet 1893. Sa dotation initiale d’instruments de démonstration et d’expérience liés à la physique s’est enrichie au fil des années.

© Paul-Eric PERNETTE