Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon
Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot, Lycée Carnot, Dijon samedi 19 septembre 2026.
Découvrez le patrimoine scientifique du lycée Carnot Samedi 19 septembre, 14h00 Lycée Carnot Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Le lycée Carnot a été inauguré le 31 juillet 1893. Sa dotation initiale d’instruments de démonstration et d’expérience liés à la physique s’est enrichie au fil des années.
La collection d’instruments anciens se compose ainsi de plusieurs centaines d’appareils. Venez la découvrir lors d’un atelier organisé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Lycée Carnot 16 bd Thiers 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 (0) 3 80 68 63 00 http://lyc21-carnot.ac-dijon.fr/
Le lycée Carnot a été inauguré le 31 juillet 1893. Sa dotation initiale d’instruments de démonstration et d’expérience liés à la physique s’est enrichie au fil des années.
© Paul-Eric PERNETTE
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon Archives départementales de la Côte-d’Or Dijon 4 juin 2026
- Bienvenue à la Fabrique Mulot & Petitjean !, La fabrique Mulot et Petit Jean, 6 boulevard de l’Ouest, Dijon 5 juin 2026
- Support Your BFC Band, Kaslan, Amalgam, La Vapeur, Dijon 5 juin 2026
- Club Yaourt – Release Party, La Vapeur, Dijon 5 juin 2026
- Visite d’un jardin à Dijon, Jardin de particulier à Dijon, Dijon 6 juin 2026