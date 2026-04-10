Découvrez l’église Saint-Pierre de Gourdon et ses décors restaurés des XVIIe et XIXe siècles, Église Saint-Pierre, Gourdon
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Gourdon
Informations pratiques
Découvrez l’église Saint-Pierre de Gourdon et ses décors restaurés des XVIIe et XIXe siècles 18 – 20 septembre Église Saint-Pierre Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
⛪ Visitez l’église Saint-Pierre de Gourdon
Érigée face à l’hôtel des Consuls depuis plus de 700 ans, l’église Saint-Pierre marque le paysage de Gourdon de son profil caractéristique, donnant de loin l’impression d’une forteresse.
De style gothique méridional, elle dévoile un intérieur richement orné et conserve de véritables trésors :
- un orgue de tribune (fin XVIIIᵉ – XIXᵉ siècle),
- une rosace au portail principal,
- une grande verrière au chevet (XIVᵉ siècle),
- plusieurs retables.
Le chœur est embelli par un ensemble baroque du XVIIᵉ siècle, composé de tableaux en bois peint et sculpté, réalisés par les sculpteurs Tournié, figures majeures de la sculpture baroque occitane de la fin du XVIIᵉ siècle.
Église Saint-Pierre Place de l’Hôtel de Ville, 46300 Gourdon, France Gourdon 46300 Lot Occitanie https://www.paroissedegourdon.fr Édifice du XIVe siècle dont la façade principale, flanquée de deux tours, a sa partie centrale surmontée de mâchicoulis.
⛪ Visitez l’église Saint-Pierre de Gourdon
© GLdesL2021
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Conférence Concorde, l’épopée supersonique Gourdon 11 septembre 2026
- Conférence Histoire de la chasse aux sorcières du Quercy et d’ailleurs Gourdon 11 septembre 2026
- Conférence sur Renoir à Gourdon Cinéma l’Atalante Gourdon 13 septembre 2026
- Concert de musique sacrée par l’ensemble vocal Les Chordiales Gourdon 13 septembre 2026
- Visitez la chapelle baroque Notre-Dame-des-Neiges !, Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Gourdon 18 septembre 2026