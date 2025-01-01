Découvrez les activités des clubs séniors dans l’arrondissement Centre de Paris Club seniors Jardin des Halles Paris

Clubs séniors dans l’arrondissement Centre de Paris

Jardin des Halles : 8, rue des Prouvaires 75001 – 01 42 28 57 12

: 8, rue des Prouvaires 75001 – 01 42 28 57 12 Cléry : 50, 52 rue de Cléry 75002 – 01 42 58 54 42

: 50, 52 rue de Cléry 75002 – 01 42 58 54 42 Au Maire : 2 ter, rue au Maire 75003 – 06 07 67 92 70

: 2 ter, rue au Maire 75003 – 06 07 67 92 70 Madeleine Béjart : 4-10 rue de la Perle 75003 – 01 40 36 72 51

: 4-10 rue de la Perle 75003 – 01 40 36 72 51 Ave Maria : 4, rue de l’ave Maria 75004 – 07 72 13 89 75

: 4, rue de l’ave Maria 75004 – 07 72 13 89 75 Au Petit Rémouleur : 1-3, rue de Fourcy 75004 – 01 40 36 72 51

Programme mensuel des activités des clubs du Centre Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le Centre : Avril 2026

Mars 2026

Février 2026

Comment s’inscrire ?

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.

Maison des Solidarités Paris Centre (ex EPS) Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (EPS). Adresse : 8 rue de la Banque, Paris 75002

Téléphone : 01 87 76 22 02

Les clubs séniors dans l’arrondissement Centre de Paris vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Club seniors Jardin des Halles 8, rue des Prouvaires 75001 Paris



Afficher la carte du lieu Club seniors Jardin des Halles et trouvez le meilleur itinéraire

