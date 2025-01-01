Découvrez les activités des clubs séniors dans le 12e arrondissement de Paris Club seniors Saint-Éloi Paris

Clubs séniors dans le 12ᵉ arrondissement

Saint-Eloi : 10, rue Eugénie Éboué 75012 – 01 43 46 25 31

: 10, rue Eugénie Éboué 75012 – 01 43 46 25 31 Lacuée : 4–6, rue Lacuée 75012 – 01 43 46 16 71

: 4–6, rue Lacuée 75012 – 01 43 46 16 71 Les Tourelles : 22, rue du Chaffault 75012 – 01 49 57 59 70

Programme mensuel des activités des clubs du 12e Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 12ᵉ arrondissement : Avril 2026

Mars 2026

Février 2026

Comment s’inscrire ?

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.

Maison des Solidarités Paris 12e (ex EPS) Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS). Adresse : 108 avenue Daumesnil, Paris 75012

Téléphone : 01 44 68 62 00

Les clubs séniors dans le 12ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Club seniors Saint-Éloi 10, rue Eugénie Éboué 75012 Paris



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