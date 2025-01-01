Découvrez les activités des clubs séniors dans le 17e arrondissement de Paris Club seniors Saussure Paris
Découvrez les activités des clubs séniors dans le 17e arrondissement de Paris Club seniors Saussure Paris mercredi 1 janvier 2025.
Clubs séniors dans le 17ᵉ arrondissement
- Ternes : 28, rue Bayen 75017 – 01 43 80 89 07
- Moréas : 12, rue Jean Moréas 75017 – 01 47 64 75 24
- Saint-Ange : 5, Villa Saint-Ange 75017 – 01 42 29 57 65
- Saussure : 129, rue Saussure 75017 – 01 42 27 84 88
Programme mensuel des activités des clubs du 17e
Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 17ᵉ arrondissement :
Comment s’inscrire ?
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.
Maison des Solidarités Paris 17e (ex EPS)
Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS).
Adresse : 16/20, rue des Batignolles, Paris 75017
Téléphone : 01 87 76 15 17
Les clubs séniors dans le 17ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-01-01T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Club seniors Saussure 129, rue de Saussure 75017 Paris
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