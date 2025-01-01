Découvrez les activités des clubs séniors dans le 18e arrondissement de Paris Club seniors Georgette Agutte Paris

Clubs séniors dans le 18ᵉ arrondissement

Georgette Agutte : 8, rue Georgette Agutte 75018 – 01 42 28 57 12

: 8, rue Georgette Agutte 75018 – 01 42 28 57 12 Les Arènes de Montmartre : 8, rue Gabrielle 75018 – 01 42 58 54 42

: 8, rue Gabrielle 75018 – 01 42 58 54 42 Caulaincourt : 102, rue Caulaincourt 75018 – 06 07 67 92 70

: 102, rue Caulaincourt 75018 – 06 07 67 92 70 Lamarck : 8, place de Vénétie 75018 – 01 40 36 72 51

: 8, place de Vénétie 75018 – 01 40 36 72 51 Joseph de Maistre : 88, rue Joseph de Maistre 75018 – 07 72 13 89 75

: 88, rue Joseph de Maistre 75018 – 07 72 13 89 75 Charles Lauth : 13, rue Charles Hermite 75018 – 01 40 36 72 51

Programme mensuel des activités des clubs du 18e Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 18ᵉ arrondissement : Avril 2026

Mars 2026

Février 2026

Comment s’inscrire ?

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.

Maison des Solidarités Paris 18e (ex EPS) Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS). Adresse : 115 bis rue Ordener, Paris 75018

Téléphone : 01 53 09 10 10

Les clubs séniors dans le 18ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Club seniors Georgette Agutte 8, rue Georgette Agutte 75018 Paris



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