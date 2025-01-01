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Découvrez les activités des clubs séniors dans le 7e arrondissement de Paris Club seniors Malar Paris

Découvrez les activités des clubs séniors dans le 7e arrondissement de Paris Club seniors Malar Paris

Découvrez les activités des clubs séniors dans le 7e arrondissement de Paris Club seniors Malar Paris mercredi 1 janvier 2025.

Lieu : Club seniors Malar

Adresse : 88 bis, rue Saint-Dominique

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 janvier 2025

Fin : vendredi 1 janvier 2027

Clubs séniors dans le 7ᵉ arrondissement

  • Malar : 88 bis, rue Saint-Dominique 75007 – 01 45 50 46 11

Programme mensuel des activités des clubs du 7e

Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 7ᵉ arrondissement :

Avril 2026
Mars 2026
Février 2026

Comment s’inscrire ?

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.

Maison des Solidarités

Paris 7e (ex EPS)

Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS).

Adresse : 116 rue de Grenelle, Paris 75007
Téléphone : 01 87 76 20 77

Les clubs séniors dans le 7ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-01-01T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

Club seniors Malar 88 bis, rue Saint-Dominique  75007 Paris


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