Découvrez les activités des clubs séniors dans le 9e arrondissement de Paris Club seniors Les Maréchaux Paris
Découvrez les activités des clubs séniors dans le 9e arrondissement de Paris Club seniors Les Maréchaux Paris mercredi 1 janvier 2025.
Clubs séniors dans le 9ᵉ arrondissement
- Maréchaux : 15, rue Richer 75009 – 01 48 24 02 44
- Tour des Dames : 8-12, rue de la Tour des Dames 75009 – 01 48 74 75 10
Programme mensuel des activités des clubs du 9e
Découvrez le programme mensuel complet des activités proposées dans le 9ᵉ arrondissement :
Comment s’inscrire ?
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire auprès du club de votre choix. L’inscription est gratuite, et une carte d’adhérent vous sera remise pour accéder aux activités.
Maison des Solidarités Paris 9e (ex EPS)
Pour toute question ou demande d’information complémentaire, vous pouvez également contacter le service Personnes Retraitées–Handicapées (PRH) de la Maison des Solidarités (ex EPS).
Adresse : 6 rue Drouot, Paris 75009
Téléphone : 01 87 76 89 09
Les clubs séniors dans le 9ᵉ arrondissement vous accueillent gratuitement pour participer à une grande variété d’activités adaptées à vos envies et à vos besoins. Ces espaces chaleureux sont ouverts aux Parisiens âgés de 55 ans et plus, qu’ils soient retraités, préretraités ou adultes en situation de handicap.
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
Du mercredi 01 janvier 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-01-01T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Club seniors Les Maréchaux 15, rue Richer 75009 Paris
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