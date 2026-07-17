Découvrez les mystères de la police scientifique !, Musée de la préfecture de police, Paris

Informations pratiques

Découvrez les mystères de la police scientifique ! 19 et 20 septembre Musée de la préfecture de police Paris

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Conférences de 30 minutes de 10h30 à 13h30 le samedi 19 et de 14h30 à 17h30 le dimanche 20 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir les coulisses de la police technique et scientifique (PTS) ! Avec la série Les Experts dans les années 2000, la PTS a été propulsée au-devant de la scène médiatique. Ses métiers suscitent curiosité et fascination même si pour le grand public, ces réalités professionnelles restent une énigme ! Armés de leurs mallettes d’outils spécialisés, les techniciens de la PTS s’emploient à faire parler les scènes de crime et participent activement à la manifestation de la vérité. Aujourd’hui, de nouvelles méthodes rendent possible un meilleur traitement des traces et indices. Afin de mieux appréhender la PTS actuelle, venez à la rencontre de notre conférencier, ancien technicien de scène de crime à l’identité Judiciaire de Paris, qui animera des petites conférences de 30 minutes durant toute la matinée du samedi 19 et tous l’après-midi du dimanche 20 septembre.

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 41 52 50 Le musée de la préfecture de Police a été voulu en 1909 par le préfet Louis Lépine. Situé dans l’hôtel de police du Ve arrondissement, le musée retrace l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours. Les 2000 pièces présentées, uniques pour certaines, évoquent les événements auxquels la police a pris part, souvenirs de l’histoire de Paris mais aussi de celle de la France. Métro ligne 10 : Maubert-Mutualité Bus : 24, 47, 63, 86, 87

Conférence de 30 minutes avec un ancien technicien de scène de crime à l’identité Judiciaire de Paris

© Service de la communication du cabinet du préfet de Police