UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Découvrez les mystères de la police scientifique !, Musée de la préfecture de police, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la préfecture de police · Paris

Découvrez les mystères de la police scientifique !, Musée de la préfecture de police, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la préfecture de police
Adresse
4 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Tarif
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Conférences de 30 minutes de 10h30 à 13h30 le samedi 19 et de 14h30 à 17h30 le dimanche 20 septembre.

Découvrez les mystères de la police scientifique ! 19 et 20 septembre Musée de la préfecture de police Paris

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Conférences de 30 minutes de 10h30 à 13h30 le samedi 19 et de 14h30 à 17h30 le dimanche 20 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir les coulisses de la police technique et scientifique (PTS) ! Avec la série Les Experts dans les années 2000, la PTS a été propulsée au-devant de la scène médiatique. Ses métiers suscitent curiosité et fascination même si pour le grand public, ces réalités professionnelles restent une énigme ! Armés de leurs mallettes d’outils spécialisés, les techniciens de la PTS s’emploient à faire parler les scènes de crime et participent activement à la manifestation de la vérité. Aujourd’hui, de nouvelles méthodes rendent possible un meilleur traitement des traces et indices. Afin de mieux appréhender la PTS actuelle, venez à la rencontre de notre conférencier, ancien technicien de scène de crime à l’identité Judiciaire de Paris, qui animera des petites conférences de 30 minutes durant toute la matinée du samedi 19 et tous l’après-midi du dimanche 20 septembre.

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 41 52 50 Le musée de la préfecture de Police a été voulu en 1909 par le préfet Louis Lépine. Situé dans l’hôtel de police du Ve arrondissement, le musée retrace l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours. Les 2000 pièces présentées, uniques pour certaines, évoquent les événements auxquels la police a pris part, souvenirs de l’histoire de Paris mais aussi de celle de la France. Métro ligne 10 : Maubert-Mutualité Bus : 24, 47, 63, 86, 87
Conférence de 30 minutes avec un ancien technicien de scène de crime à l’identité Judiciaire de Paris

© Service de la communication du cabinet du préfet de Police

À voir aussi à Paris (Paris)