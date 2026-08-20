Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Reims, Reims
vendredi 2 octobre 2026 · Boutique Famille Mary Reims · Reims
Informations pratiques
Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary 2 – 10 octobre Boutique Famille Mary Reims Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00
Venez découvrir les produits de la ruche dans les boutiques Famille Mary à l’occasion de l’Api’Week, la semaine dédiée aux métiers et aux produits apicoles : miel, gelée royale, pollen et propolis…
Fondée en 1921 en Anjou, Famille Mary est une entreprise familiale française passionnée et engagée. Forte de son savoir-faire apicole, elle œuvre pour le bien-être de tous, tout en protégeant les abeilles et en accompagnant les apiculteurs français.
Boutique Famille Mary Reims 17 passage Subé 51000 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est
Découverte des produits de la ruche
À voir aussi à Reims (Marne)
- Jeunes Talents Le Cellier Reims 11 septembre 2026
- FESTIVAL ASAR 2026 Reims 13 septembre 2026
- Yanns Phénoménal Re/Tour LE K Reims 13 septembre 2026
- Les Relais du Goût Reims 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Sainte-Geneviève, Reims 18 septembre 2026