Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary, Boutique Famille Mary Reims, Reims

Informations pratiques

Découvrez les richesses de la ruche dans les boutiques Famille Mary 2 – 10 octobre Boutique Famille Mary Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Venez découvrir les produits de la ruche dans les boutiques Famille Mary à l’occasion de l’Api’Week, la semaine dédiée aux métiers et aux produits apicoles : miel, gelée royale, pollen et propolis…

Fondée en 1921 en Anjou, Famille Mary est une entreprise familiale française passionnée et engagée. Forte de son savoir-faire apicole, elle œuvre pour le bien-être de tous, tout en protégeant les abeilles et en accompagnant les apiculteurs français.

Boutique Famille Mary Reims 17 passage Subé 51000 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est

Découverte des produits de la ruche