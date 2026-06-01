Découvrez les salles patrimoniales du siège historique d’une chambre de commerce et d’industrie, Chambre de commerce et d’industrie du Grand Nancy, Nancy

Découvrez les salles patrimoniales du siège historique d’une chambre de commerce et d’industrie 19 et 20 septembre Chambre de commerce et d’industrie du Grand Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la richesse du patrimoine en franchissant les portes de cet établissement et explorez ses salles emblématiques, telles que la salle des Séances, la salle Gruber, la salle Jean Lamour et la salle Lyautey. Admirez les magnifiques vitraux Gruber qui ornent les murs.

De plus, des guides seront disponibles pour accompagner les visiteurs lors de leur venue!

Chambre de commerce et d’industrie du Grand Nancy 53 rue Stanislas, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 85 54 54 http://www.nancy.cci.fr/ https://www.facebook.com/CCI54;https://twitter.com/CCI54 Érigé entre 1905 et 1909, l’édifice de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Nancy Métropole se distingue par sa façade majestueuse. Cette dernière conjugue une élévation classique à l’italienne, initialement composée de trois niveaux, avec des éléments Art Nouveau. Son allure évoque déjà les prémices du triomphe de l’Art Déco, notamment à travers une ornementation végétale riche en feuilles symétriques de chêne et d’érable faux platane. Les sculptures et vitraux, œuvres de l’artiste Jacques Gruber, ajoutent une dimension artistique et historique à cet édifice emblématique. Elles représentent des thèmes variés tels que « le verre », « la chimie », « la sidérurgie », « le village lorrain » et « le paysage vosgien ». Par la cour rue Stanislas ou par l’entrée historique rue Henri Poincaré.

Découvrez la richesse du patrimoine en franchissant les portes de cet établissement et explorez ses salles emblématiques telles que la Salle des Séances, la Salle Gruber, la Salle Jean Lamour et la …

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