Découvrez les serres de l’université, Serres de l’Université Bourgogne Europe, Dijon

Informations pratiques

Découvrez les serres de l’université Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Serres de l’Université Bourgogne Europe Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les serres pédagogiques de l’Université Bourgogne Europe. Lors d’une visite guidée, explorez ces espaces dédiés à la préservation de la diversité végétale. Une occasion de mieux comprendre le rôle des collections botaniques et les missions des serres au service de la formation et de la connaissance des plantes.

Informations supplémentaires : baptiste.cottard@u-bourgogne.fr

Serres de l’Université Bourgogne Europe Avenue Alain Savary, 21000 DIJON Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:baptiste.cottard@u-bourgogne.fr »}] Serres pédagogiques de l’Université Bourgogne Europe

Venez découvrir les serres pédagogiques de l’Université Bourgogne Europe. Lors d’une visite guidée, explorez ces espaces dédiés à la préservation de la diversité végétale. Une occasion de mieux le et…

© Vincent Arbelet