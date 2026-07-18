Découvrez les serres de l’université, Serres de l’Université Bourgogne Europe, Dijon
dimanche 20 septembre 2026 · Serres de l'Université Bourgogne Europe · Dijon
Informations pratiques
Découvrez les serres de l’université Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Serres de l’Université Bourgogne Europe Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir les serres pédagogiques de l’Université Bourgogne Europe. Lors d’une visite guidée, explorez ces espaces dédiés à la préservation de la diversité végétale. Une occasion de mieux comprendre le rôle des collections botaniques et les missions des serres au service de la formation et de la connaissance des plantes.
Informations supplémentaires : baptiste.cottard@u-bourgogne.fr
Serres de l’Université Bourgogne Europe Avenue Alain Savary, 21000 DIJON Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:baptiste.cottard@u-bourgogne.fr »}] Serres pédagogiques de l’Université Bourgogne Europe
Venez découvrir les serres pédagogiques de l’Université Bourgogne Europe. Lors d’une visite guidée, explorez ces espaces dédiés à la préservation de la diversité végétale. Une occasion de mieux le et…
© Vincent Arbelet
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Renata chante Piaf Salle des Chantalistes Dijon 18 juillet 2026
- Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon 23 juillet 2026
- Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale St-Bénigne Dijon 1 août 2026
- Tour de France femmes en Côte-d’Or Dijon 4 août 2026
- Renata chante Dijon Salle des Chantalistes Dijon 23 août 2026