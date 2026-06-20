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Découvrez l’expo photo « Nature sauvage à Paris » Parc Montsouris Paris

samedi 20 juin 2026 · Parc Montsouris · Paris

Découvrez l’expo photo « Nature sauvage à Paris » Parc Montsouris Paris

Informations pratiques

Début
samedi 20 juin 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Parc Montsouris
Adresse
2, rue Gazan
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Au printemps 2025, la Ville de Paris a lancé sur Instagram un concours photo sur le thème « Nature sauvage en ville », invitant les Parisien·ne·s à capturer la faune et la flore qui peuplent leur environnement urbain.

Cette exposition présente les clichés des 10 lauréats. Elle révèle la richesse, souvent méconnue, de la biodiversité parisienne. Saviez-vous que plus de 3 400 espèces sauvages vivent à Paris, dont 169 sont protégées ?

L’exposition est visible sur les grilles du parc Montsouris jusqu’au 16 septembre ; Crédits : DEVE / Ville de Paris

La biodiversité parisienne se dévoile au parc Montsouris à travers ces photos prises par les Parisiennes et Parisiens.
Du samedi 20 juin 2026 au mercredi 16 septembre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T01:59:59+02:00
Date(s) :

Parc Montsouris 2, rue Gazan  75014 Paris


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