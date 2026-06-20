Découvrez l’expo photo « Nature sauvage à Paris » Parc Montsouris Paris
samedi 20 juin 2026 · Parc Montsouris · Paris
Informations pratiques
Au printemps 2025, la Ville de Paris a lancé sur Instagram un concours photo sur le thème « Nature sauvage en ville », invitant les Parisien·ne·s à capturer la faune et la flore qui peuplent leur environnement urbain.
Cette exposition présente les clichés des 10 lauréats. Elle révèle la richesse, souvent méconnue, de la biodiversité parisienne. Saviez-vous que plus de 3 400 espèces sauvages vivent à Paris, dont 169 sont protégées ?
La biodiversité parisienne se dévoile au parc Montsouris à travers ces photos prises par les Parisiennes et Parisiens.
Du samedi 20 juin 2026 au mercredi 16 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T01:59:59+02:00
Date(s) :
Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris
Afficher la carte du lieu Parc Montsouris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite du cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris 26 août 2026
- ATELIERS EN FAMILLE Square Emmanuel Fleury PARIS 26 août 2026
- Les mal-aimés Maison Paris Nature Paris 26 août 2026
- L’heure du bain : Battle de danse par la boom électro dans la piscine Piscine Roger Le Gall PARIS 26 août 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Luminor Hotel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris 26 août 2026