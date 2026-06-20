Informations pratiques

Au printemps 2025, la Ville de Paris a lancé sur Instagram un concours photo sur le thème « Nature sauvage en ville », invitant les Parisien·ne·s à capturer la faune et la flore qui peuplent leur environnement urbain.

Cette exposition présente les clichés des 10 lauréats. Elle révèle la richesse, souvent méconnue, de la biodiversité parisienne. Saviez-vous que plus de 3 400 espèces sauvages vivent à Paris, dont 169 sont protégées ?

L’exposition est visible sur les grilles du parc Montsouris jusqu’au 16 septembre ; Crédits : DEVE / Ville de Paris

La biodiversité parisienne se dévoile au parc Montsouris à travers ces photos prises par les Parisiennes et Parisiens.

Du samedi 20 juin 2026 au mercredi 16 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris



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