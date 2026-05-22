L’exposition Éloge du trait prend comme point de départ le poème Aventures de lignes de l’écrivain Henri Michaux, écrit à partir de la découverte d’une peinture de Paul Klee. Le poète y saisit le mouvement et la musicalité de la ligne, dans son surgissement à la fois fragile et éphémère. Cette attention portée au trait comme geste premier, à ce moment fragile où une ligne commence à exister, donne son souffle à l’ensemble de l’exposition.

Réunissant dessins, mais aussi photographies, vidéos, sculptures et installations, l’exposition explore la manière dont le trait, sous des formes et médiums variés, devient vecteur d’énergie, de rythme et de structure.

À travers une sélection d’œuvres issues de la collection agnès b., le parcours met en lumière des pratiques où la ligne, affranchie de toute fonction descriptive, engage le corps, organise l’espace et révèle une dimension sensible et intérieure. Du tracé le plus minimal à ses déploiements dans l’espace, le trait apparaît comme un langage visuel partagé, capable d’articuler le visible et d’ouvrir à une pluralité d’interprétations.

Avec :

Louise Bourgeois, Alexander Calder, François Curlet, Tracey Emin, Simon Hantaï, Mona Hatoum, Lucien Hervé, Donald Judd, Harmony Korine, Didier Marcel, Henri Michaux, Man Ray, Robert Wilson…

La Fab. : Fondée en 2020 par agnès b. — styliste, mécène, galeriste et collectionneuse — La Fab. incarne le regard singulier d’une actrice engagée de la scène artistique contemporaine. Résolument ouverte à la pluralité des pratiques, elle se veut un lieu d’accueil et de découverte où les œuvres dialoguent librement, affranchies de toute hiérarchie stylistique ou académique, offrant ainsi au public une expérience esthétique à la fois exigeante et décloisonnée.

La collection agnès b. La collection constituée par agnès b. se déploie comme un ensemble protéiforme et en perpétuelle mutation, réunissant photographies, dessins, peintures, sculptures, installations, œuvres sonores et vidéos. Par le biais d’une programmation d’exposition thématiques, La Fab. en propose une lecture renouvelée, mettant en lumière la singularité et la richesse de cet ensemble atypique, patiemment constitué depuis plus de quarante ans.

À La Fab., dans le 13e arrondissement, l’exposition « Éloge du trait » explore la richesse de la ligne dans toutes ses formes. Dessin, photographie, sculpture et installations issues de la collection agnès b. composent un parcours où le trait devient langage commun entre les œuvres.

Du vendredi 22 mai 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

dimanche

de 14h00 à 19h00

Fermé du dimanche 26 juillet 2026 au mardi 01 septembre 2026

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-25T20:00:00+01:00

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La Fab. 6 place Jean-Michel Basquiat 75013 Paris

https://la-fab.com/evenements/eloge-du-trait/ +33187443573



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