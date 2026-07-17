Découvrez l’Opéra national de Nancy-Lorraine, Opéra national de Nancy-Lorraine, Nancy

Informations pratiques

Découvrez l’Opéra national de Nancy-Lorraine Dimanche 20 septembre, 10h00 Opéra national de Nancy-Lorraine Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Opéra national de Nancy-Lorraine vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le dimanche 20 septembre de 10h à 18h !

Découvrez ou redécouvrez l’architecture chargée d’histoire de ce théâtre, au cœur de la place Stanislas, de la salle de spectacle au grand foyer, ainsi que la programmation de notre saison 2026-2027.

Programme à venir.

Opéra national de Nancy-Lorraine 1 Rue Sainte Catherine, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853320 http://www.opera-nancy.fr Immeuble de la place Stanislas érigé en 1753 par Jean-François de La Borde. Cet immeuble a abrité successivement des fonctions diverses avant de devenir un opéra au début du XXe siècle. L’architecte Joseph Hornecker a réalisé, de 1909 à 1919, une salle à la française, une scène à l’italienne et une machinerie à l’allemande en utilisant les techniques modernes de l’électricité et du béton. La structure en béton est cachée sous un décor plaqué inspiré de l’Opéra Garnier.

L’Opéra national de Nancy-Lorraine vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le dimanche 20 septembre de 10h à 18h !

© Amandine De Cosas