Découvrez un des derniers vestiges des fortifications d’une ville, Porte du Pont, Vitry-le-François

Informations pratiques

Découvrez un des derniers vestiges des fortifications d’une ville Samedi 19 septembre, 16h00, 17h00 Porte du Pont Marne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir, lors d’une visite guidée, la porte édifiée en 1746, dernier vestige de l’enceinte urbaine de Vitry-le-François.

Porte du Pont Place du Maréchal Leclerc, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est 03 26 74 45 30 http://www.lacduder.com Seul vestige du Vitry fortifié qui comportait quatre portes, la Porte du Pont fut construite de 1746 à 1748. Elle matérialisait l’entrée ouest de la ville, à proximité du pont qui enjambait la Marne.

L’histoire de ce monument est fascinante, puisqu’il s’agit d’un des derniers vestiges des fortifications de Vitry-le-François. Jadis, la Porte du Pont était un point de passage obligatoire pour tout voyageur venant de Paris et souhaitant se rendre dans la cité. Plusieurs souverains ont ainsi eu le privilège de la franchir, notamment Louis XIV à deux reprises.

Aux alentours de 1928, l’emplacement de la porte est remis en question car elle gêne la circulation routière en plein essor. En 1939, devant les menaces d’invasion allemande, la porte est démontée et les pierres sont entreposées dans un hangar. La reconstruction n’aura lieu qu’en 1985, au nord du centre-ville, à l’endroit où l’on peut maintenant l’admirer. Cet emplacement a été imposé par les ponts et chaussées pour des raisons de sécurité routière. Ce monument est classé au titre des Monuments historiques depuis 1920. Positionnée au milieu d’un rond-point mais accessible, parking gratuit à proximité

Venez découvrir, lors d’une visite guidée, la porte édifiée en 1746, dernier vestige de l’enceinte urbaine de Vitry-le-François.

©Collection OT Lac du Der