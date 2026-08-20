Découvrez une collégiale, Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, Vitry-le-François

Informations pratiques

Découvrez une collégiale Dimanche 20 septembre, 15h00 Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez la Collégiale Notre Dame de l’Assomption considérée comme une des plus belles églises du XVIIème siècle de l’Est de la France ; sa construction a duré 269 ans (1629 – 1898).

Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Place d’Armes, 51300 Vitry-le-François, France Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est 0326746704 https://www.collegiale-vitry.fr L’église de Vitry-le-François est un des monuments caractéristiques de l’architecture religieuse dite classique des XVIIe et XVIIIe siècles, avec sa marque de grandeur austère, de froide solennité. L’ensemble donne une impression d’harmonie et de mesure. L’imposante façade d’une hauteur de près de 42 mètres est constituée de trois étages de portails, de deux tours carrées et de fenêtres, le grand portail et la fenêtre centrale étant flanqués de doubles colonnes.

Découvrez la Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption considérée comme une des plus belles églises du XVIIème siècle de l’Est de la France ; sa construction a duré 269 ans (1629 – 1898).

Philippe Jacquemin