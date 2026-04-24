Découvrir et inviter la nature chez soi, Square Hypoustéguy, Bordeaux
Découvrir et inviter la nature chez soi, Square Hypoustéguy, Bordeaux mercredi 17 juin 2026.
Découvrir et inviter la nature chez soi Mercredi 17 juin, 10h00 Square Hypoustéguy Gironde
Sur inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T12:00:00+02:00
Dans ces espaces, de nombreux animaux peuvent venir s’abriter. Au travers cette animation, nous vous livrerons quelques astuces et bonnes pratiques pour accueillir et protéger la faune sauvage qui nous entoure en fonction des saisons.
Square Hypoustéguy Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pierre.trintignac@lpo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 34 84 13 »}]
Le saviez-vous ? nos jardins et nos balcons peuvent devenir de véritables havres de paix propices à la vie sauvage ! nature jardin
Ecureuil roux @LPO
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