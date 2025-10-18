Découvrir l’existant !, Chapelle des Récollets, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Récollets · Mâcon
Informations pratiques
Découvrir l’existant ! 19 et 20 septembre Chapelle des Récollets Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À la maison de l’archéologie, le GAM en collaboration avec l’Inrap présente l’exposition Les Gaulois du Val de Saône Mâconnais. L’exposition retrace 60 ans de découvertes archéologiques qui ont permis de dévoiler le passé celtique de ce secteur du sud de la Bourgogne.
Non accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
Chapelle des Récollets Rue de Senecé, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À la maison de l’archéologie, le GAM en collaboration avec l’Inrap présente l’exposition Les Gaulois du Val de Saône Mâconnais. L’exposition retrace 60 ans de découvertes archéologiques qui ont de le…
©Ville de Mâcon
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