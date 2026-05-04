Dedans/dehors MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris
Dedans/dehors MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris samedi 30 mai 2026.
La MPAA/Broussais vous invite à une après-midi festive autour des
traditions vivantes. Partagez un moment avec des groupes de musiques et
de danses folkloriques qui vous transmettront leurs répertoires avec
énergie et générosité.
À l’issue de votre voyage entre concerts
et performances chorégraphiques, rejoignez un grand bal collectif pour
entrer dans la danse !
· Partez en voyage avec la compagnie I Carbonari au
cœur des régions du Sud de l’Italie au rythme envoûtant des
percussions, des guitares et des violons. Laissez-vous emporter par les
cadences endiablées de la pizzica et plongez dans la transe vibrante de
la tammurriata !
· L’ensemble de danses folkloriques bulgares Zora
vous invite à un voyage au cœur des traditions de la Bulgarie. Des
danseur·euses présentent des chorégraphies issues de différentes régions
folkloriques du pays, chacune portant ses rythmes, ses costumes et son
identité unique. Entre énergie, élégance et authenticité, ce spectacle
célèbre la diversité et la richesse du patrimoine culturel bulgare.
· En collaboration avec le groupe de musique Patinada, les membres de l’Association Bal Trad Grec vous invitent à partager des danses et chants traditionnels issus de différentes régions de la Grèce et des Balkans.
Les compagnies :
I CARBONARI
La compagnie I Carbonari est une
association et un groupe musical basé à Paris actif depuis 2021.
Spécialisé dans les rythmes traditionnels du Sud de l’Italie comme la
tammurriata ou la pizzica et composé de voix et d’instruments variés :
percussions, violon, ocarina… I Carbonari propose des concerts, bals et
initiations à la danse dans une ambiance festive et conviviale.
ZORA
La compagnie Zora est un groupe de danses
folkloriques bulgares créé en 2003 par l’association des étudiants
bulgares en France. En 2007, le groupe choisit le nom Zora, signifiant
Aube en français, symbole de renouveau et d’élan. Iels ont pour vocation
de faire découvrir et partager la richesse du folklore bulgare grâce à
des spectacles et ateliers hebdomadaires ouverts à tous·tes dans un
esprit de convivialité, de transmission et de plaisir partagé.
BAL TRAD GREC & PATINADA
La compagnie Bal Trad Grec
est une association loi 1901 ayant pour but la promotion et la
diffusion des danses et musiques traditionnelles grecques à Paris.
La compagnie Patinada
est un groupe de musique naviguant entre différents répertoires
traditionnels et folk des Balkans (Serbie, Macédoine du Nord, Grèce,
Turquie, etc.).
Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026
On
appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux
fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle
sème deux fois l’an !
Découvrez la programmation ici.
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.
Venez passer une après-midi festive autour des traditions vivantes !
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 18h15
gratuit
Gratuit, sur inscription
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T18:15:00+02:00
MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris
+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs
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