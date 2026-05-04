Dedans/dehors MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris

La MPAA/Broussais vous invite à une après-midi festive autour des

traditions vivantes. Partagez un moment avec des groupes de musiques et

de danses folkloriques qui vous transmettront leurs répertoires avec

énergie et générosité.

À l’issue de votre voyage entre concerts

et performances chorégraphiques, rejoignez un grand bal collectif pour

entrer dans la danse !

· Partez en voyage avec la compagnie I Carbonari au

cœur des régions du Sud de l’Italie au rythme envoûtant des

percussions, des guitares et des violons. Laissez-vous emporter par les

cadences endiablées de la pizzica et plongez dans la transe vibrante de

la tammurriata !

· L’ensemble de danses folkloriques bulgares Zora

vous invite à un voyage au cœur des traditions de la Bulgarie. Des

danseur·euses présentent des chorégraphies issues de différentes régions

folkloriques du pays, chacune portant ses rythmes, ses costumes et son

identité unique. Entre énergie, élégance et authenticité, ce spectacle

célèbre la diversité et la richesse du patrimoine culturel bulgare.

· En collaboration avec le groupe de musique Patinada, les membres de l’Association Bal Trad Grec vous invitent à partager des danses et chants traditionnels issus de différentes régions de la Grèce et des Balkans.

Les compagnies :

I CARBONARI

La compagnie I Carbonari est une

association et un groupe musical basé à Paris actif depuis 2021.

Spécialisé dans les rythmes traditionnels du Sud de l’Italie comme la

tammurriata ou la pizzica et composé de voix et d’instruments variés :

percussions, violon, ocarina… I Carbonari propose des concerts, bals et

initiations à la danse dans une ambiance festive et conviviale.

ZORA

La compagnie Zora est un groupe de danses

folkloriques bulgares créé en 2003 par l’association des étudiants

bulgares en France. En 2007, le groupe choisit le nom Zora, signifiant

Aube en français, symbole de renouveau et d’élan. Iels ont pour vocation

de faire découvrir et partager la richesse du folklore bulgare grâce à

des spectacles et ateliers hebdomadaires ouverts à tous·tes dans un

esprit de convivialité, de transmission et de plaisir partagé.

BAL TRAD GREC & PATINADA

La compagnie Bal Trad Grec

est une association loi 1901 ayant pour but la promotion et la

diffusion des danses et musiques traditionnelles grecques à Paris.

La compagnie Patinada

est un groupe de musique naviguant entre différents répertoires

traditionnels et folk des Balkans (Serbie, Macédoine du Nord, Grèce,

Turquie, etc.).

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On

appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux

fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle

sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

Venez passer une après-midi festive autour des traditions vivantes !

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 18h15

gratuit

Gratuit, sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T18:15:00+02:00

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris

+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



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