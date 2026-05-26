Limoges

Dédicace BD Popolitique

4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La librairie Page et Plume aura le plaisir de recevoir Popolitique (compte Instagram @popolitique.bd) pour une séance de dédicace sur sa BD Fables bucoliques autogérées . Son ouvrage invite à imaginer ce qu’il se produirait si tout ce qui constitue le vivant, les animaux, les plantes, se mettait à réfléchir, parler et se comporter comme les êtres humains.

Plus d’informations en lien. .

4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54

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English : Dédicace BD Popolitique

L’événement Dédicace BD Popolitique Limoges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Limoges Métropole