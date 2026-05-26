Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dédicace BD Rémi Maligne Limoges

Dédicace BD Rémi Maligne Limoges

Dédicace BD Rémi Maligne Limoges mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 4 Place de la Motte

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Limoges

Dédicace BD Rémi Maligne

4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :
2026-05-27

La librairie Page et Plume accueille Rémi Maligne pour une séance de dédicace de sa BD Le livre aux cendres Histoires diaboliques en Limousin publiée aux Ardents Éditeurs.
Plus d’informations en lien.   .

4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace BD Rémi Maligne

L’événement Dédicace BD Rémi Maligne Limoges a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)