Dédicace BD Rémi Maligne Limoges
Dédicace BD Rémi Maligne Limoges mercredi 27 mai 2026.
Limoges
Dédicace BD Rémi Maligne
4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 18:30:00
Date(s) :
2026-05-27
La librairie Page et Plume accueille Rémi Maligne pour une séance de dédicace de sa BD Le livre aux cendres Histoires diaboliques en Limousin publiée aux Ardents Éditeurs.
Plus d’informations en lien. .
4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54
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English : Dédicace BD Rémi Maligne
L’événement Dédicace BD Rémi Maligne Limoges a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Limoges Métropole
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