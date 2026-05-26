Dédicace Fleur POIRIER Limoges
Dédicace Fleur POIRIER Limoges samedi 13 juin 2026.
Limoges
Dédicace Fleur POIRIER
4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La librairie Page et Plumes accueille Fleur Poirier, autrice de romans policiers publiés aux éditions Geste, pour une séance de dédicace de son dernier roman Meurtre à Brouage . Dans ce dernier, les hauts lieux touristiques de Charente-Maritime sont victimes d’un tueur en série. Les protagonistes vont voir leur quotidien chamboulé par l’enquête, les brouillages de pistes, retrouvailles, mises en danger et la volonté de protéger leurs familles.
Plus d’informations en lien. .
4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54
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English : Dédicace Fleur POIRIER
L’événement Dédicace Fleur POIRIER Limoges a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Limoges Métropole
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