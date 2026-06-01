Cayeux-sur-Mer

Dédicace Martine Pilarczyk Des galets pour tout héritage

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 17:00:00

fin : 2026-06-11 19:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Lorsqu’elle arrive à Cayeux sur Mer, Marion est loin d’imaginer ce qui l’attend. Encore sous le choc du décès brutal de son meilleur ami, elle n’a qu’une envie, qu’on la laisse tranquille. Si elle a accepté l’invitation de Sophie c’est au départ pour lui faire plaisir. Mais qui sait, peut-être ce séjour arrivera-t-il à alléger sa peine. Contre toute attente, c’est elle qui propose son aide aux propriétaires de la maison voisine, sans imaginer une seconde quel raz de marée elle allait provoquer. Elle va, malgré elle, être confrontée à un mystère enfoui depuis plus de trente ans. Elle qui pensait passer des vacances reposantes auprès de Sophie et de sa mère, va découvrir que Pierre, François et Lucie, bien que charmants, lui cachent des choses. Pourquoi, lorsqu’elle évoque cette porte qui reste désespérément fermée, chacun élude la question ? Cette maison a-t-elle été le théâtre d’un drame si atroce que chacun cherche à l’oublier ? À force de persévérance, la sexagénaire, fragile mais tenace, va remonter le fil du passé de cette famille à fleur de peau.

Lorsqu’elle arrive à Cayeux sur Mer, Marion est loin d’imaginer ce qui l’attend. Encore sous le choc du décès brutal de son meilleur ami, elle n’a qu’une envie, qu’on la laisse tranquille. Si elle a accepté l’invitation de Sophie c’est au départ pour lui faire plaisir. Mais qui sait, peut-être ce séjour arrivera-t-il à alléger sa peine. Contre toute attente, c’est elle qui propose son aide aux propriétaires de la maison voisine, sans imaginer une seconde quel raz de marée elle allait provoquer. Elle va, malgré elle, être confrontée à un mystère enfoui depuis plus de trente ans. Elle qui pensait passer des vacances reposantes auprès de Sophie et de sa mère, va découvrir que Pierre, François et Lucie, bien que charmants, lui cachent des choses. Pourquoi, lorsqu’elle évoque cette porte qui reste désespérément fermée, chacun élude la question ? Cette maison a-t-elle été le théâtre d’un drame si atroce que chacun cherche à l’oublier ? À force de persévérance, la sexagénaire, fragile mais tenace, va remonter le fil du passé de cette famille à fleur de peau. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When she arrives in Cayeux sur Mer, Marion has no idea what she’s in for. Still reeling from the sudden death of her best friend, all she wants is to be left alone. She has accepted Sophie?s invitation only to please her. But who knows, maybe this stay will help ease her pain. Unexpectedly, it is she who offers her help to the owners of the neighboring house, without imagining for a second the tidal wave she is about to provoke. In spite of herself, she finds herself confronted with a mystery that has been buried for over thirty years. She thought she was spending a relaxing vacation with Sophie and her mother, but discovers that Pierre, François and Lucie, though charming, are hiding things from her. Why, when she mentions that door that remains hopelessly closed, does everyone evade the question? Has this house been the scene of such a terrible tragedy that everyone wants to forget about it? Through perseverance, the fragile but tenacious sixty-something will trace the past of this deeply troubled family.

L’événement Dédicace Martine Pilarczyk Des galets pour tout héritage Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME