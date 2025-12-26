Dédicace par François Canard de Mise sous pli : Ravel, Matisse, Pupitres, Musée-Galerie Carnot, Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Dédicace par François Canard de Mise sous pli : Ravel, Matisse, Pupitres 19 et 20 septembre Musée-Galerie Carnot Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assistez à une dédicace par François Canard de Mise sous pli : Ravel, Matisse, Pupitres

Des livres-objets prêts à poser, à lire, ou à afficher, à la croisée des arts : les trois premiers volumes sont consacrés à la musique « Ravel », « Pupitres » et à la peinture « Matisse », les prochains seront dédiés également à des lieux de cultures.

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, France Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386830248 https://www.villeneuve-yonne.fr/culture-tourisme/expositions-musees [{« link »: « https://www.fcdessinateur.com/ »}] Le Musée-Galerie Carnot, inauguré en 2017, consacre un parcours à l’évocation des artistes qui, depuis le XIXème siècle, ont été attirés et séduits par Villeneuve-sur-Yonne, en particulier le groupe des Nabis. La galerie à l’étage, dominant les fossés de la ville, fait la part belle au sculpteur Émile Peynot ainsi qu’aux peintres et dessinateurs qui ont mis en valeur les paysages de l’Yonne : Picabia, Balké, Berthold Mahn, de Gallard… Les grandes salles du 1er étage ainsi que les caveaux accueillent les expositions temporaires.

Dédicace par François Canard de Mise sous pli : Ravel, Matisse, Pupitres

© Musée-Galerie Carnot LBS