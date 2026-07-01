Dédicace Pierre Perret Librairie Lady d’Ascalie Valence
mardi 7 juillet 2026 · Librairie Lady d'Ascalie · Valence
Informations pratiques
Valence
Dédicace Pierre Perret
Librairie Lady d’Ascalie 20 Place Nationale Valence Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Rencontre et dédicace exceptionnelles avec Pierre Perret à la librairie Lady d’Ascalie ! L’artiste emblématique sera présent pour présenter Mémé Anna , la suite de ses mémoires.
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Librairie Lady d’Ascalie 20 Place Nationale Valence 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 76 92 06 s.salandre@gmail.com
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English : Dédicace Pierre Perret
Exceptional book signing and meet-and-greet with Pierre Perret at the Lady d’Ascalie bookstore! The iconic artist will be there to present Mémé Anna , the sequel to his memoirs.
L’événement Dédicace Pierre Perret Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Deux Rives
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