Dédicace Pierre Perret Librairie Lady d’Ascalie Valence

Informations pratiques

Valence

Dédicace Pierre Perret

Librairie Lady d’Ascalie 20 Place Nationale Valence Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Rencontre et dédicace exceptionnelles avec Pierre Perret à la librairie Lady d’Ascalie ! L’artiste emblématique sera présent pour présenter Mémé Anna , la suite de ses mémoires.

.

Librairie Lady d’Ascalie 20 Place Nationale Valence 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 76 92 06 s.salandre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace Pierre Perret

Exceptional book signing and meet-and-greet with Pierre Perret at the Lady d’Ascalie bookstore! The iconic artist will be there to present Mémé Anna , the sequel to his memoirs.

L’événement Dédicace Pierre Perret Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Deux Rives