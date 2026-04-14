Défi « J’y vais ! », Saint-Dié-des-Vosges, Châtellerault

Défi « J’y vais ! » 1 – 31 mai Saint-Dié-des-Vosges Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T07:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Le Défi « J’y vais !« , qui vise à encourager les mobilités durables sur le territoire en privilégiant des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement (vélo, transports en commun, marche…), est de retour du 1er au 31 mai !

L’objectif ? Limiter son empreinte carbone dans le cadre de ses déplacements professionnels.

La participation à ce défi est entièrement gratuite.

Les inscriptions seront ouvertes début avril.

Toutes les structures (entreprises comme établissements scolaires) se trouvant dans le périmètre du PETR du Pays de la Déodatie pourront s’inscrire. Un classement sera établi à la fin de ce Défi.

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Le Défi « J’y vais ! » vise à encourager les mobilités durables sur le territoire en privilégiant des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement (vélo, transports en commun…).