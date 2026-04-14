Défi mobilités douces, place de la République, Toucy
Défi mobilités douces, place de la République, Toucy lundi 4 mai 2026.
Défi mobilités douces 4 – 29 mai place de la République Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T08:00:00+02:00 – 2026-05-04T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T08:00:00+02:00 – 2026-05-29T10:00:00+02:00
La Voix Vélo fait la promotion de l’usage du vélo et de la mobilité douce en général. Pendant un mois, les écoles de 8 communes sont invités à participer à ce défi ludique. Les enfants sont acteurs et inscrivent eux même leur participation qui comptera pour la classe entière. Des lots sont prévus pour récompenser les classes.
place de la République place de la République Toucy 89130 Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Défi mobilité douces pour les écoles de Puisaye Forterre.
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