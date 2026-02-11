Défi sportif inter-entreprises de l’AEPV Esplanade du lac Nantua

Défi sportif inter-entreprises de l’AEPV

Esplanade du lac Avenue du lac Nantua Ain

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Comme chaque année, par équipe de 4 coureurs, parcourez une course relais de 5 kms, puis un dernier tour ensemble en équipe.

Participez à un événement sportif et festif dédié aux entreprises et administrations du Haut-Bugey et à leurs collaborateurs !

.

Esplanade du lac Avenue du lac Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 12 09 77 contact@aepv.asso.fr

English :

As every year, in teams of 4 runners, complete a 5km relay race, followed by a final lap together as a team.

Take part in a sporting and festive event dedicated to Haut-Bugey companies and administrations and their employees!

