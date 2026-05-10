Defiant Requiem : Verdi à Terezín Grand Amphithéâtre de la Sorbonne Paris

Co-organisé par l’INSPÉ de Paris – Sorbonne Université et The Defiant Requiem Foundation (Washington), ce concert à but non lucratif rend hommage aux artistes qui, en 1943, interprétèrent le Requiem de Verdi dans le camp-ghetto de Terezín, dans un acte de résistance artistique et spirituelle d’une puissance rare.

Après une première évocation en novembre dernier dans une version chambriste, cette nouvelle édition propose de redécouvrir l’œuvre dans toute son ampleur : sa version originale pour chœur et orchestre. Plus de 150 artistes seront réunis sur scène, avec un chœur de 100 choristes, un orchestre de 60 musiciens et quatre solistes de renom :

Catherine Manandaza (soprano)

Marie Gautrot (mezzo-soprano)

Christophe Poncet de Solages (ténor)

Jean-Louis Serre (baryton-basse)

L’ensemble sera dirigé par le chef Murry Sidlin, à l’origine du projet Defiant Requiem.

Au-delà de la performance musicale, le spectacle sera enrichi par des témoignages poignants de survivants de Terezín, diffusés en vidéo ou portés par des comédiens, offrant une immersion sensible dans cette page d’histoire où la musique devint un acte de courage.

Un moment d’émotion intense, entre mémoire et transcendance, dans l’un des lieux les plus emblématiques de Paris.

Le mardi 19 mai à 19h30, le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne accueille un événement musical et mémoriel d’exception : Defiant Requiem : Verdi à Terezín

Le mardi 19 mai 2026

de 19h30 à 21h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T19:30:00+02:00_2026-05-19T21:30:00+02:00

Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 47 Rue des Écoles 75005 Paris

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