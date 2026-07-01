Défilé, bal et feu d’artifice Mairie Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Alligny-en-Morvan

Défilé, bal et feu d’artifice

Mairie 22 Route des Settons Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:00:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale à Alligny en Morvan. Défilé aux lampions à partir de 22h devant la mairie. Feux d’artifices suivi d’un bal à la salle des fêtes animé par Isa et Max. .

Mairie 22 Route des Settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 50

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English : Défilé, bal et feu d’artifice

L’événement Défilé, bal et feu d’artifice Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs