Défilé, bal et feu d’artifice Mairie Alligny-en-Morvan
mercredi 15 juillet 2026 · Mairie · Alligny-en-Morvan
Informations pratiques
Alligny-en-Morvan
Défilé, bal et feu d’artifice
Mairie 22 Route des Settons Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14 23:59:00
Date(s) :
2026-07-14
Fête Nationale à Alligny en Morvan. Défilé aux lampions à partir de 22h devant la mairie. Feux d’artifices suivi d’un bal à la salle des fêtes animé par Isa et Max. .
Mairie 22 Route des Settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 50
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English : Défilé, bal et feu d’artifice
L’événement Défilé, bal et feu d’artifice Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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