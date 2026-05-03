Défilé de clôture de l’événement, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Défilé de clôture de l’événement Dimanche 3 mai, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T16:00:00+02:00 – 2026-05-03T17:00:00+02:00

Pour clôturer ce week-end en beauté, Cosplaymania invite tous les cosplayers présents à un grand défilé.

Quelle que soit votre tenue, déambulez et célébrons ensemble trois jours de passion, de créativité et de partage.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Célébrons ensemble trois jours de passion, de créativité et de partage. cosplay costumes