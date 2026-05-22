Défilé de mode des différences Digne-les-Bains
Défilé de mode des différences Digne-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Digne-les-Bains
Défilé de mode des différences
Place du Général de Gaulle Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 01:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’Association Cœur Lavande organise sa 5ème édition du défilé de mode des différences. Venez découvrir un défilé de mode mettant event l’inclusivité et la diversité.
.
Place du Général de Gaulle Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 34 12 78 association@coeurlavande.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fashion show on differences
The Coeur Lavande Association organises its 5th edition of the fashion runway of differences. Comme discover a fashion show about inclusivity and diversity.
L’événement Défilé de mode des différences Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
À voir aussi à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)
- La crypte s’anime Quartier du Bourg Digne-les-Bains 27 mai 2026
- Concert flûte à bec et orgue Cathédrale saint Jérôme Digne-les-Bains 29 mai 2026
- Fête du Géoparc de Haute-Provence Montée du Parc Saint-Benoît Digne-les-Bains 30 mai 2026
- Premières Rencontres Internationales du Rugby Adapté Stade Christophe Ménard Digne-les-Bains 5 juin 2026
- 80ème Corso de la Lavande Digne-les-Bains 31 juillet 2026