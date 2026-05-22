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Défilé de mode des différences Digne-les-Bains

Défilé de mode des différences Digne-les-Bains samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place du Général de Gaulle

Ville : 04000 Digne-les-Bains

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Digne-les-Bains

Défilé de mode des différences

Place du Général de Gaulle Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 01:00:00

Date(s) :
2026-06-13

L’Association Cœur Lavande organise sa 5ème édition du défilé de mode des différences. Venez découvrir un défilé de mode mettant event l’inclusivité et la diversité.
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Place du Général de Gaulle Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 34 12 78  association@coeurlavande.fr

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English : Fashion show on differences

The Coeur Lavande Association organises its 5th edition of the fashion runway of differences. Comme discover a fashion show about inclusivity and diversity.

L’événement Défilé de mode des différences Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

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