La crypte s’anime Quartier du Bourg Digne-les-Bains

Digne-les-Bains

La crypte s’anime

Quartier du Bourg Crypte Archéologique Notre Dame du Bourg Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01

Viens découvrir les secrets de la crypte en t’amusant !

Différents ateliers sont proposés pour les enfants, de 5 à 12 ans !

Sur inscription par mail ou téléphone.

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Quartier du Bourg Crypte Archéologique Notre Dame du Bourg Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 09 73 crypte@dignelesbains.fr

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English : The crypt awakens

Come discover the crypt’s secrets, all whilst having fun!

Different workshops are available to children from 5 to 15 years old!

Registration by phone or email.

L’événement La crypte s’anime Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains