La crypte s’anime Quartier du Bourg Digne-les-Bains
La crypte s’anime Quartier du Bourg Digne-les-Bains mercredi 27 mai 2026.
Digne-les-Bains
La crypte s’anime
Quartier du Bourg Crypte Archéologique Notre Dame du Bourg Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01
Viens découvrir les secrets de la crypte en t’amusant !
Différents ateliers sont proposés pour les enfants, de 5 à 12 ans !
Sur inscription par mail ou téléphone.
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Quartier du Bourg Crypte Archéologique Notre Dame du Bourg Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 09 73 crypte@dignelesbains.fr
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English : The crypt awakens
Come discover the crypt’s secrets, all whilst having fun!
Different workshops are available to children from 5 to 15 years old!
Registration by phone or email.
L’événement La crypte s’anime Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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