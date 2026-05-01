Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La crypte s’anime Quartier du Bourg Digne-les-Bains

La crypte s’anime Quartier du Bourg Digne-les-Bains mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Quartier du Bourg

Adresse : Crypte Archéologique Notre Dame du Bourg

Ville : 04000 Digne-les-Bains

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Digne-les-Bains

La crypte s’anime

Quartier du Bourg Crypte Archéologique Notre Dame du Bourg Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :
2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01

Viens découvrir les secrets de la crypte en t’amusant !
Différents ateliers sont proposés pour les enfants, de 5 à 12 ans !
Sur inscription par mail ou téléphone.
  .

Quartier du Bourg Crypte Archéologique Notre Dame du Bourg Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 61 09 73  crypte@dignelesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The crypt awakens

Come discover the crypt’s secrets, all whilst having fun!
Different workshops are available to children from 5 to 15 years old!
Registration by phone or email.

L’événement La crypte s’anime Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

À voir aussi à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)