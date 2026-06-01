Défilé de mode en musique – Orchestre à l’école et le LAB de Teddy Parra, Château de Fontainebleau – salle de Bal, Fontainebleau
Défilé de mode en musique – Orchestre à l’école et le LAB de Teddy Parra, Château de Fontainebleau – salle de Bal, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Défilé de mode en musique – Orchestre à l’école et le LAB de Teddy Parra Dimanche 7 juin, 13h30, 15h00 Château de Fontainebleau – salle de Bal Seine-et-Marne
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:15:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:45:00+02:00
Accompagnés par les comédiens Béatrice Fontaine et Loïc Auffret, les étudiants du LAB de Teddy Parra présentent leurs créations lors d’un défilé mis en musique grâce aux élèves du collège Jean Rostand de Cazaubon (Gers) et l’association Orchestre à l’École. Mêlant inspirations historiques et création contemporaine, créateurs, mannequins et musiciens font revivre la féerie carnavalesque d’un château dont Napoléon disait qu’il avait « la forme et la couleur du temps ».
Château de Fontainebleau – salle de Bal Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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