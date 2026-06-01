Défilé : les enfants font le show !, Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine, Fontainebleau
Défilé : les enfants font le show !, Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Défilé : les enfants font le show ! Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Les enfants du centre de loisirs La Vallée vous invitent à découvrir leurs créations sur tee-shirts lors d’un défilé pas comme les autres. Une façon originale de découvrir l’évolution de la mode à travers le regard des enfants !
En partenariat avec le Centre de loisirs La Vallée et la Ville d’Avon.
Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine place du Général de Gaulle, Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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