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Défilé : les enfants font le show !, Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine, Fontainebleau

Défilé : les enfants font le show !, Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine, Fontainebleau

Défilé : les enfants font le show !, Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - cour de la Fontaine

Adresse : place du Général de Gaulle, Fontainebleau 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Défilé : les enfants font le show ! Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Les enfants du centre de loisirs La Vallée vous invitent à découvrir leurs créations sur tee-shirts lors d’un défilé pas comme les autres. Une façon originale de découvrir l’évolution de la mode à travers le regard des enfants !

En partenariat avec le Centre de loisirs La Vallée et la Ville d’Avon.

Château de Fontainebleau – cour de la Fontaine place du Général de Gaulle, Fontainebleau 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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