DÉFILÉ RÉPUBLICAIN Perpignan
DÉFILÉ RÉPUBLICAIN Perpignan lundi 13 juillet 2026.
Perpignan
DÉFILÉ RÉPUBLICAIN
Boulevard Jean Bourrat Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Au départ du Boulevard Jean Bourrat, un défilé en l’honneur de la Fête Nationale
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Boulevard Jean Bourrat Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
Departing from Boulevard Jean Bourrat, a parade in honor of Fête Nationale
L’événement DÉFILÉ RÉPUBLICAIN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN TOURISME
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