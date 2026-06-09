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DÉFILÉ RÉPUBLICAIN Perpignan

DÉFILÉ RÉPUBLICAIN Perpignan

DÉFILÉ RÉPUBLICAIN Perpignan lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Boulevard Jean Bourrat

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Perpignan

DÉFILÉ RÉPUBLICAIN

Boulevard Jean Bourrat Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Au départ du Boulevard Jean Bourrat, un défilé en l’honneur de la Fête Nationale
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Boulevard Jean Bourrat Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

Departing from Boulevard Jean Bourrat, a parade in honor of Fête Nationale

L’événement DÉFILÉ RÉPUBLICAIN Perpignan a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN TOURISME

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