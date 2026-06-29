L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE Perpignan
L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE Perpignan samedi 11 juillet 2026.
Perpignan
L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Àcentmètresducentredumonde, Rencontre avec Juliette BELLERET, commissaire d’exposition, et
Anna COULET et Philippe DOMERGUE, artistes
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ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 14 35 contact@acmcm.fr
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English :
%C0centm%E8tresducentredumonde, A Conversation with Juliette BELLERET, exhibition curator, and
Anna COULET and Philippe DOMERGUE, artists
L’événement L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME
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