L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE Perpignan

Perpignan

L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Àcentmètresducentredumonde, Rencontre avec Juliette BELLERET, commissaire d’exposition, et

Anna COULET et Philippe DOMERGUE, artistes

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ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 14 35 contact@acmcm.fr

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English :

%C0centm%E8tresducentredumonde, A Conversation with Juliette BELLERET, exhibition curator, and

Anna COULET and Philippe DOMERGUE, artists

L’événement L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME