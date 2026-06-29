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L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE Perpignan

L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE Perpignan

L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE Perpignan samedi 11 juillet 2026.

Lieu
ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE
Adresse
3 Avenue de Grande-Bretagne
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Àcentmètresducentredumonde, Rencontre avec Juliette BELLERET, commissaire d’exposition, et
Anna COULET et Philippe DOMERGUE, artistes
  .

ÀCENTMÈTRESDUCENTREDUMONDE 3 Avenue de Grande-Bretagne Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 14 35  contact@acmcm.fr

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English :

%C0centm%E8tresducentredumonde, A Conversation with Juliette BELLERET, exhibition curator, and
Anna COULET and Philippe DOMERGUE, artists

L’événement L’EAU QUI DORT RENCONTRE AVEC LES ARTISTES Perpignan a été mis à jour le 2026-06-23 par PERPIGNAN TOURISME

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